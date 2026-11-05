NBA: Το NBA live στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των δεκατεσσάρων αναμετρήσεων του NBA μέσα από το gazzetta.
Άλλη μία βραδιά που το πρόγραμμα είναι... γεμάτο με παιχνίδια του NBA. Την Πέμπτη (05/11) από τα ξημερώματα και μετά, το πρόγραμμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχει 14 αναμετρήσεις.
Οι αναμετρήσεις του NBA (05/11):
@Photo credits: NBA/Getty Images
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