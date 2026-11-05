Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των δεκατεσσάρων αναμετρήσεων του NBA μέσα από το gazzetta.

Άλλη μία βραδιά που το πρόγραμμα είναι... γεμάτο με παιχνίδια του NBA. Την Πέμπτη (05/11) από τα ξημερώματα και μετά, το πρόγραμμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχει 14 αναμετρήσεις.

Οι αναμετρήσεις του NBA (05/11):

Πίστονς - Σίξερς (02:00)

Γουίζαρντς - Χοκς (02:00)

Σέλτικς - Μπακς (02:30)

Νετς - Χόρνετς (02:30)

Νικς - Μπουλς (02:30)

Γκρίζλις - Πέισερς (03:00)

Πέλικανς - Τζαζ (03:00)

Θάντερ - Καβαλίερς (03:00)

Ρόκετς - Τίμπεργουλβς (03:30)

Νάγκετς - Ράπτορς (04:00)

Σανς - Μπλέιζερς (04:00)

Σπερς - Μάβερικς (04:30)

Κινγκς - Λέικερς (05:00)

Κλίπερς - Χιτ (05:30)