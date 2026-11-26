Τα highlights από το double - double του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των Χιτ από τους Σίξερς με 111-104.

Οι Σίξερς επιβλήθηκαν των Χιτ με 111-104 και... χάλασαν το σερί των επτά συνεχόμενων νικών του Μαϊάμι! Για το franchise της Φλόριντα παρά την ήττα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν γι' ακόμη μια φορά κυριαρχικός. Ο Έλληνας αστέρας έκανε double - double, καταγράφοντας 32 πόντους, 11/17 δίποντα, 10/13 βολές, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα μπλοκ σε 36:14 και συνέχισε τις ηγετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Σπόελστρα.

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