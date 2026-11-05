Άλλη μια βραδιά στον «μαγικό κόσμο του NBA» ολοκληρώθηκε και στο TOP 10 δεσπόζει το «game winner» του Κλέι Τόμπσον αλλά και οι αμυντικές... αρετές του Αντετοκούνμπο.

Οι Μαϊάμι Χιτ απέδρασαν από την έδρα των Κλίπερς στην παράταση (117-116) χάρη στο «clutch» τρίποντο του Κλέι Τόμπσον ένα δευτερόλεπτο πριν την κόρνα της λήξης. Το τρίποντο του «Splash Brother» βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας με πλούσιο θέαμα, που μεταξύ άλλων φάσεων, θα βρει κανείς και την τάπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Χατσιμούρα στο No6.

Στο Νο2, η τάπα - μισή νίκη του Τζέιλεν Μπράουν των Σίξερς πάνω στον Κάνιγχαμ των Πίστονς κλέβει την παράσταση, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το κυριαρχικό «poster dunk» του Ετζίοφορ των Χοκς, στον αγώνα με τους Ουίζαρντς.

Δείτε το TOP 10: