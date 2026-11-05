Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 117-116 στην παράταση και πέτυχαν την τρίτη τους νίκη. Τα highlights του Αντετοκούνμπο.

Οι Μαϊάμι Χιτ σημείωσαν την τρίτη τους νίκη στο NBA, αφού επιβλήθηκαν στην παράταση με 117-116 των Κλίπερς, με τον Κλέι Τόμπσον να έχει... κρύο αίμα. Double - double από τον Αντετοκούνμπο, συγκλονιστικός ο Αντεμπάγιο. Ο πρώην παίκτης των Γουόριορς, επιβεβαίωσε γι' ακόμη μια φορά πως είναι «φονιάς» και με τρίποντο στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Συνολικά σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Ο «Greek Freak» κατέγραψε 27 πόντους (11/13 βολές, 8/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 41 λεπτά., ενώ ο σέντερ των Χιτ έκανε επίσης double-double με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε τα highlights του Αντετοκούνμπο: