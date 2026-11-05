Αντετοκούνμπο: Τα highlights κόντρα στους Κλίπερς (vid)
Οι Μαϊάμι Χιτ σημείωσαν την τρίτη τους νίκη στο NBA, αφού επιβλήθηκαν στην παράταση με 117-116 των Κλίπερς, με τον Κλέι Τόμπσον να έχει... κρύο αίμα. Double - double από τον Αντετοκούνμπο, συγκλονιστικός ο Αντεμπάγιο. Ο πρώην παίκτης των Γουόριορς, επιβεβαίωσε γι' ακόμη μια φορά πως είναι «φονιάς» και με τρίποντο στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Συνολικά σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Ο «Greek Freak» κατέγραψε 27 πόντους (11/13 βολές, 8/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 41 λεπτά., ενώ ο σέντερ των Χιτ έκανε επίσης double-double με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Δείτε τα highlights του Αντετοκούνμπο:
Giannis Antetokounmpo with one of his HARDEST EFFORT performances with the Miami Heat tonight vs the Clippers: 27 PTS (19 in 2H) 14 REB 6 AST 2 STL 3 BLK 11/13 FTM (!!!) +11 41 MIN He was doing this with a messed up wrist. https://t.co/OHiyVzxQhF— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 5, 2026
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