Σπόλστρα για Αντετοκούνμπο: «Κάνει όλο αυτό να φαίνεται εύκολο...»
Για ακόμη μία φορά ο Έρικ Σπόλστρα αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Χιτ μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Πίστονς, στάθηκε στην επιρροή που έχει ο Γιάννης στο παιχνίδι των Χιτ και πως τα κάνει όλα να φαίνονται εύκολα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έρικ Σπόλστρα:
«Ναι, αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχει επωμιστεί ένα τεράστιο βάρος ευθυνών. Κάνει όλο αυτό να φαίνεται εύκολο. Όποια κι αν είναι η στατιστική του επίδοση, 34 πόντοι, 14 ριμπάουντ και σχεδόν 10 ασίστ, πραγματικά τα κάνει όλα να μοιάζουν απλά. Παράλληλα, όμως, έχει και την ευθύνη να διατηρεί τη ροή στην επίθεση».
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