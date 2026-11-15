Ο Έρικ Σπόλστρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς.

Για ακόμη μία φορά ο Έρικ Σπόλστρα αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Χιτ μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Πίστονς, στάθηκε στην επιρροή που έχει ο Γιάννης στο παιχνίδι των Χιτ και πως τα κάνει όλα να φαίνονται εύκολα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έρικ Σπόλστρα:

«Ναι, αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχει επωμιστεί ένα τεράστιο βάρος ευθυνών. Κάνει όλο αυτό να φαίνεται εύκολο. Όποια κι αν είναι η στατιστική του επίδοση, 34 πόντοι, 14 ριμπάουντ και σχεδόν 10 ασίστ, πραγματικά τα κάνει όλα να μοιάζουν απλά. Παράλληλα, όμως, έχει και την ευθύνη να διατηρεί τη ροή στην επίθεση».