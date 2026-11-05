Οι Μαϊάμι Χιτ σημείωσαν την τρίτη τους νίκη στο NBA, αφού επιβλήθηκαν στην παράταση με 117-116 των Κλίπερς, με τον Κλέι Τόμπσον να έχει... κρύο αίμα. Double - double από τον Αντετοκούνμπο, συγκλονιστικός ο Αντεμπάγιο. Ο πρώην παίκτης των Γουόριορς, επιβεβαίωσε γι' ακόμη μια φορά πως είναι «φονιάς» και με τρίποντο στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Συνολικά σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Ο «Greek Freak» κατέγραψε 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο σέντερ των Χιτ έκανε επίσης double-double με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Οι Χιτ ήταν κυρίαρχοι στην πρώτη περίοδο και έκλεισαν το δωδεκάλεπτο με το υπέρ τους 33-24. Τα πράγματα άλλαξαν στη δεύτερη περίοδο με το επιμέρους 43-19 των υπερηχητικών Κλίπερς να τους στέλνει στην ανάπαυλα με διαφορά 15 πόντων (67-52).
Στην επανάληψη, το Μαϊάμι ισορρόπησε, βελτίωσε αισθητά την άμυνα του αλλά μπήκε στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, με το σκορ να είναι στο 87-78 εις βάρος του. Η ομάδα τους Σπόελστρα συνέχισε την αντεπίθεσή της και το επιμέρους 29-20 της τέταρτης περιόδου διαμόρφωσε το τελικό 107-107, που έστειλε τις δύο ομάδες στο extra πεντάλεπτο.
Εκεί, οι δύο αντίπαλοι συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι - χέρι, οι άμυνες ήταν σκληρές εκατέρωθεν και το τρίποντο-μαχαιριά του Τόμπσον στο φινάλε έδωσε τη νίκη στον οργανισμό της Φλόριντα.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 67-52, 87-78, 107-107, 116-117
Aren’t you glad y’all stayed up for this one 🔥 HEAT WIN! https://t.co/CbnWK89mVJ— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 5, 2026
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