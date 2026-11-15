Αντετοκούνμπο: Η εμφάνισή του κόντρα στους Πίστονς
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Δείτε τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη νίκη των Χιτ κόντρα στους Πίστονς.
Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς.
Ο «Greek Freak» πέτυχε double-double, σημειώνοντας 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
@Photo credits: x_miami_heat
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