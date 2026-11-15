Δείτε τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη νίκη των Χιτ κόντρα στους Πίστονς.

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς.

Ο «Greek Freak» πέτυχε double-double, σημειώνοντας 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.