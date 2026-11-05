Το τρίποντο του «clutch» Κλέι Τόμπσον, που έδωσε στους Μαϊάμι Χιτ τη νίκη στην παράταση (117-116) στην έδρα των Κλίπερς.

Οι Μαϊάμι Χιτ σημείωσαν την τρίτη τους νίκη στο NBA, αφού επιβλήθηκαν στην παράταση με 117-116 των Κλίπερς, με τον Κλέι Τόμπσον να έχει... κρύο αίμα. Double - double από τον Αντετοκούνμπο, συγκλονιστικός ο Αντεμπάγιο. Ο πρώην παίκτης των Γουόριορς, επιβεβαίωσε γι' ακόμη μια φορά πως είναι «φονιάς» και με τρίποντο στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Συνολικά σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Ο «Splash Brother» με «corner three» ένα δευτερόλεπτο πριν την κόρνα της λήξης, διαμόρφωσε το τελικό σκορ και βελτίωσε το ρεκόρ του franchise της Φλόριντα στο 3-5.

Δείτε το τρίποντο του Τόμπσον: