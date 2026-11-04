O Στεφ Κάρι μπορεί να έχει πατήσει τα 38 του, αλλά τα όσα κάνει στο παρκέ δείχνουν πως ακόμα νιώθει έφηβος.

Mπορεί να μην έχουν ενισχυθεί καθόλου στην offseason οι Γουόριορς. Μπορεί ο Στεφ Κάρι να έχει πατήσει τα 38 του χρόνια. Κι όμως, υπάρχει... ζωή στον πλανήτη του Γκόλντεν Στέιτ και για αυτό υπεύθυνος είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας.

Ο ηγέτης των πολεμιστών μετρά φέτος 30 πόντους μέσο όρο στα 28.8 λεπτά που μένει στο παρκέ, όντας 38 ετών και γράφει ιστορία. Κάτι που έχει συνηθίσει να κάνει σε όλη του την καριέρα του. Φέτος οι Γουόριορς έχουν 5 νίκες και 3 ήττες στη regular season.

Κανείς 38χρονος γκαρντ στην ιστορία της λίγκας δεν έχει μέσο όρο πάνω από 12 πόντους σε μια σεζόν. Το μεγαλείο του Στεφ Κάρι που συνεχίζει να οδηγεί έναν οργανισμό, όπως κάνει από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο ΝΒΑ.

Ο Στιβ Νας είχε 12.7 πόντους, ο Τζον Στόκτον είχε 11.5 στα 38 του και 11.2 μέτρησε ο Κασέλ.