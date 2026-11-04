Oι Σίξερς είναι αήττητοι όταν η καλή τους πεντάδα ξεκινά και το Basketball forever έφτιαξε ένα υπέροχο σκίτσο.

Οι Σίξερς πήγαν στο 7-1 τα ξημερώματα της Τρίτης και είναι στην κορυφή της Ανατολής. Με τους Τζέιλεν Μπράουν (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Ταϊρίς Μάξεϊ (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) να πρωταγωνιστούν, καθάρισαν τους Μπουλς.

Ο Μπράουν σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Σίξερς είναι η ομάδα του Ταϊρίς Μάξεϊ, ενώ η Φιλαδέλφεια είναι αήττητη μέχρι στιγμής όταν η καλή της πεντάδα ξεκινά. Δηλαδή όταν το τζάμπολ γίνεται με τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.

Η ομάδα του Νερς έχει τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος με την απόκτηση των ΛεΜπρόν και Μπράουν. Στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου και τίποτα λιγότερα από αυτό. Το ξεκίνημα ειναι ενθαρρυντικό.

Δείτε το φοβερό σκίτσο του Basketball forever για την πεντάδα των Σίξερς