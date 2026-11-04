Σίξερς: Αήττητοι με την μαγική πεντάδα τους, το υπέροχο σκίτσο
Οι Σίξερς πήγαν στο 7-1 τα ξημερώματα της Τρίτης και είναι στην κορυφή της Ανατολής. Με τους Τζέιλεν Μπράουν (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Ταϊρίς Μάξεϊ (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) να πρωταγωνιστούν, καθάρισαν τους Μπουλς.
Ο Μπράουν σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Σίξερς είναι η ομάδα του Ταϊρίς Μάξεϊ, ενώ η Φιλαδέλφεια είναι αήττητη μέχρι στιγμής όταν η καλή της πεντάδα ξεκινά. Δηλαδή όταν το τζάμπολ γίνεται με τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.
Η ομάδα του Νερς έχει τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος με την απόκτηση των ΛεΜπρόν και Μπράουν. Στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου και τίποτα λιγότερα από αυτό. Το ξεκίνημα ειναι ενθαρρυντικό.
Δείτε το φοβερό σκίτσο του Basketball forever για την πεντάδα των Σίξερς
Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James & Joel Embiid are UNDEFEATED as a starting unit 😤 How deep will this Philly team go? https://t.co/YiE5cJhsIy— Basketball Forever (@bballforever_) November 4, 2026
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