Ένα τρομερό highlight με πρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν, ο οποίος δοκίμασε κρασί κατά τη διάρκεια του αγώνα των Σίξερς

Την εξαιρετική τους πορεία στη regular season του NBA συνεχίζουν οι Σίξερς. Η Φιλαδέλφεια υποδέχθηκε τους Μπουλς και έχοντας τους Ταϊρίς Μάξεϊ και Τζέιλεν Μπράουν σε εξαιρετική βραδιά, πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 126-107.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 15 πόντους (3/5 βολές, 6/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Παρά την καλή του εμφάνιση, το highlight του δεν ήταν... αγωνιστικό.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο «βασιλιάς» προσγειώθηκε πάνω σε έναν φίλαθλο, που βρισκόταν πίσω από την μπασκέτα. Ο ΛεΜπρόν, είχε φουλ... κέφια και αποφάσισε να δοκιμάσει από το κρασί που έπινε ο φίλαθλος, προτού επιστρέψει στο παρκέ για να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Δείτε το στιγμιότυπο

LeBron took a sip of alcohol MID GAME 😭😭😭 https://t.co/UbNSklwYw5 November 3, 2026

Μετά το ματς, ο ΛεΜπρόν είπε

«Ήθελα να δω αν άξιζε να το δοκιμάσω και πόσο καλό ήταν. Ήταν εντάξει».