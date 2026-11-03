ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπεσε πάνω σε φίλαθλο και ήπιε από το κρασί του
Την εξαιρετική τους πορεία στη regular season του NBA συνεχίζουν οι Σίξερς. Η Φιλαδέλφεια υποδέχθηκε τους Μπουλς και έχοντας τους Ταϊρίς Μάξεϊ και Τζέιλεν Μπράουν σε εξαιρετική βραδιά, πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 126-107.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 15 πόντους (3/5 βολές, 6/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Παρά την καλή του εμφάνιση, το highlight του δεν ήταν... αγωνιστικό.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο «βασιλιάς» προσγειώθηκε πάνω σε έναν φίλαθλο, που βρισκόταν πίσω από την μπασκέτα. Ο ΛεΜπρόν, είχε φουλ... κέφια και αποφάσισε να δοκιμάσει από το κρασί που έπινε ο φίλαθλος, προτού επιστρέψει στο παρκέ για να συνεχίσει να αγωνίζεται.
Δείτε το στιγμιότυπο
LeBron took a sip of alcohol MID GAME 😭😭😭 https://t.co/UbNSklwYw5— BrickCenter (@BrickCenter_) November 3, 2026
Μετά το ματς, ο ΛεΜπρόν είπε
«Ήθελα να δω αν άξιζε να το δοκιμάσω και πόσο καλό ήταν. Ήταν εντάξει».
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