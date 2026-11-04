Μπράουν: «Οι Σίξερς είναι η ομάδα του Μάξεϊ, ηγείται 100%»
Οι Σίξερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-1 τα ξημερώματα της Τρίτης και είναι στην κορυφή της Ανατολής. Με τους Τζέιλεν Μπράουν (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Ταϊρίς Μάξεϊ (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) να πρωταγωνιστούν, πέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μπουλς με 126-107.
Ο Μπράουν ήταν ξεκάθαρος μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του ματς σχετικά με το ποιος ηγείται στην ομάδα.
«Ο Μάξεϊ ηγείται, 100%. Είναι εδώ και καιρό στην ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα του. Αυτός και ο Τζοέλ βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό, οπότε η νοοτροπία είναι να πλαισιώσουμε αυτούς τους παίκτες. Εγώ προσπαθώ ακόμα να βρω τα πατήματά μου, αλλά ο Μάξεϊ είναι σίγουρα αυτός που ηγείται».
Φέτος ο Μάξεϊ έχει 29.1 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη Φιλαδέλφεια, κάνοντας μαγική σεζόν στον τομέα του σκοραρίσματος.
Jaylen Brown: "Maxey's been leading the way, 100 percent. He's been here, this is his team." https://t.co/42uACLCWks— HoopsHype (@hoopshype) November 3, 2026
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