Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν ανανέωσης του Νίκολα Τόπιτς για τη σεζόν 2027-28 και ο Σέρβος θα μείνει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα είναι ο 21χρονος Σέρβος γκαρντ, Νίκολα Τόπιτς, το προσεχές καλοκαίρι, καθώς οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν ανανέωσης του παίκτη για την αγωνιστική περίοδο 2027-28. Εν αντιθέσει, οι Πρωταθλητές του 2025 προχώρησαν στην ενεργοποίηση της οψιόν για το τέταρτο έτος του συμβολαίου του Τζάρεντ ΜακΚέιν, ύψους 6,8 εκατομμυρίων δολαρίων, και για το τρίτο έτος του Τόμας Σόρμπερ, ύψους 5,1 εκατομμυρίων.

Ο Τόπιτς επιλέχθηκε στο Νο12 του draft 2024 και έχασε ολόκληρη την πρώτη χρονιά εξαιτίας ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Τον Οκτώβριο η μοίρα, του γύρισε την... πλάτη γι' ακόμη μια φορά, αφού ο ελπιδοφόρος αθλητής διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων και ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες τον Ιανουάριο. Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε σε μόλις 10 αγώνες, ενώ φέτος δεν έχει αγωνιστεί, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση τον Ιούνιο.

Ο άλλοτε περιφερειακός του Ερυθρού Αστέρα είχε κατά μέσο όρο 5,2 πόντους, 4,4 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής στα 10 παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Στα playoffs αγωνίστηκε σε εννέα ματς, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.