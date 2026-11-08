Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υπέταξαν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 125-103, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Γουεμπανιάμα. Νίκη και για τους Θάντερ απέναντι στους Ουίζαρντς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς (8-2) πέρασαν από το Πόρτλαντ (6-3) με 125-103, χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που κατέγραψε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 24:05. Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ισραηλινός, Ντένι Αβντίγια με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 23:31.

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Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (8-2) διέλυσαν του Ουάσιγκτον Ουίζαρντς (4-6) με 114-75, με τον Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ να σταματά στους 30 πόντους, ενώ μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ σε 28:45. Για τους πρωτευουσιάνους, ο rookie Ντιμπάντσα κατέγραψε 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30:54.