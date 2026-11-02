Οι Σέλτικς επιβλήθηκαν των Μάτζικ με 108-97 στο Ορλάντο, με τον Τζέισον Τέιτουμ να σταματά στους 32 πόντους.

Οι Μπόστον Σέλτικς νίκησαν τους Μάτζικ στο Ορλάντο (108-97) και σημείωσαν την πέμπτη νίκη τους στο φετινό NBA και πρώτη εκτός έδρας. Εν αντιθέσει, οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 2-4. Σε τρομερό βράδυ για τη Βοστώνη ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, που κατέγραψε 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τον οργανισμό της Φλόριντα, κορυφαίος ήταν ο Τρίσταν Ντα Σίλβα, που σημείωσε 23 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, κάνοντας double - double.

Οι Κέλτες ήταν τα «αφεντικά» του ματς καθ΄ όλη τη διάρκειά του, με τους γηπεδούχους να είναι κοντά έως το τέλος του τρίτου δωδεκάλεπτου αλλά ως εκεί. Στην τελευταία και καθοριστική περίοδο για την έκβαση της αναμέτρησης ένα επιμέρους 31-23 των Σέλτικς τους χάρισε το «ροζ φύλλο».

Τα δωδεκάλεπτα: 23-24, 50-55, 74-77, 97-108