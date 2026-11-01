Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των τεσσάρων αναμετρήσεων του NBA μέσα από το Gazzetta.

Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το NBA, συνεχίζεται. Το πρόγραμμα της regular season σήμερα (01/11), έχει ένα ματς στις 22:30 και άλλα τρία που είναι μετά τα ξημερώματα.

Οι αναμετρήσεις

01/11

Μάτζικ - Σέλτικς (22:30)

02/11

Πέισερς - Νετς (12:00)

Γουόριορς - Κλίπερς (03:30)

Λέικερς - Ράπτορς (04:00)