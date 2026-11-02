Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του «Greek Freak»
Οι Μαϊάμι Χιτ αρχίζουν και... ρολάρουν, καθώς μετρούν δύο συνεχόμενες νίκες στον «μαγικό κόσμο του NBA». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει το ένα triple - double πίσω από το άλλο και ο Έλληνας αστέρας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, προχώρησε σε μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για τη συνέχεια.
Ο «Greek Freak» ανέβασε τη φωτογραφία με το εντυπωσιακό «poster dunk» κόντρα στον Γκάφορντ των Μάβερικς, συνοδευόμενο από τη λεζάντα, «Πόλεμος».
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
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