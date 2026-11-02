Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Οι Μαϊάμι Χιτ αρχίζουν και... ρολάρουν, καθώς μετρούν δύο συνεχόμενες νίκες στον «μαγικό κόσμο του NBA». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει το ένα triple - double πίσω από το άλλο και ο Έλληνας αστέρας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, προχώρησε σε μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για τη συνέχεια.

Ο «Greek Freak» ανέβασε τη φωτογραφία με το εντυπωσιακό «poster dunk» κόντρα στον Γκάφορντ των Μάβερικς, συνοδευόμενο από τη λεζάντα, «Πόλεμος».

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