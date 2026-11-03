Αποθέωση Γιάννη για Ντόντσιτς: «Εκ των κορυφαίων σκόρερ ever, αν όχι ο κορυφαίος»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο υποκλίθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς μετά την ήττα των Χιτ από τους Λέικερς.

Οι Χιτ δεν κατάφεραν να φτάσουν σε τρίτη διαδοχική νίκη και λύγισαν κόντρα στην ομάδα του Λος Άντζελες. Το Μαϊάμι έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό κόντρα στους Λέικερς, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί και πήραν τη νίκη με 138-117.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε παπάδες με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/8 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να του βγάζει το καπέλο σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση.

«Όταν έχεις έναν παίκτη σαν τον Λούκα... είναι ξεκάθαρα ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που έχουν παίξει ποτέ αυτό το άθλημα, αν όχι ο κορυφαίος.Όχι μόνο αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο τώρα. Εννοώ, από καταβολής του αθλήματος. Νιώθω ότι κάποιοι φοβούνται να το πουν αυτό, αλλά σίγουρα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους», ανέφερε.

Ο Greek Freak από την πλευρά του, είχε 30 πόντους (10/15 βολές, 10/14 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ.