Αποθέωση Γιάννη για Ντόντσιτς: «Εκ των κορυφαίων σκόρερ ever, αν όχι ο κορυφαίος»
Οι Χιτ δεν κατάφεραν να φτάσουν σε τρίτη διαδοχική νίκη και λύγισαν κόντρα στην ομάδα του Λος Άντζελες. Το Μαϊάμι έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό κόντρα στους Λέικερς, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί και πήραν τη νίκη με 138-117.
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε παπάδες με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/8 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να του βγάζει το καπέλο σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση.
«Όταν έχεις έναν παίκτη σαν τον Λούκα... είναι ξεκάθαρα ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που έχουν παίξει ποτέ αυτό το άθλημα, αν όχι ο κορυφαίος.Όχι μόνο αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο τώρα. Εννοώ, από καταβολής του αθλήματος. Νιώθω ότι κάποιοι φοβούνται να το πουν αυτό, αλλά σίγουρα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους», ανέφερε.
Ο Greek Freak από την πλευρά του, είχε 30 πόντους (10/15 βολές, 10/14 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ.
Giannis Antetokounmpo on Lakers’ Luka Doncic: “When you have a guy like Luka, obviously he's one of the best scorers to ever play this game, if not the best.” Reporter: “Right now?” Giannis: “Not right now. Not right now. Like, of all time. I feel like some people are scared to say that, but he's got to be up there.”— Tomer Azarly (@TomerAzarly) November 3, 2026
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