Εντυπωσιακοί ήταν οι Χιτ κόντρα στους Πέισερς, επικρατώντας με 145-125 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... όργια μέσα στο παρκέ.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, σημειώνοντας triple-double σε συνολικά 31:04 λεπτά συμμετοχής που έπαιξε.
Σκόραρε 31 πόντους, είχε 17 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ....οδηγώντας την ομάδα του προς τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.
GIANNIS ✈️ https://t.co/mIsoe4OBFm— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 31, 2026
Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη ήταν ο Μπαμπ Αντεμπάγιο που πέτυχε 27 πόντους, ενώ πολύ καλός και ο Κλέι Τόμπσον με 25π.
HEAT CHECK 🔥 https://t.co/ET0ePSBSJj— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 31, 2026
Στον αντίποδα για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Τζάκσον με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Πλέον η ομάδα του Μαϊάμι στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στους Λέικερς (03/11, 05:00).
Τα δωδεκάλεπτα: 36-42, 68-61, 103-88, 145-125
|Indiana Pacers
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|FGM
|FGA
|%
|3PM
|3PA
|%
|FTM
|FTA
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|PTS
|+/-
|1
|Kelly Oubre Jr.
|22:17
|4
|7
|57.1%
|1
|2
|50.0%
|1
|2
|50.0%
|4
|0
|4
|1
|0
|0
|1
|3
|10
|-20
|2
|Pascal Siakam
|28:51
|5
|17
|29.4%
|0
|5
|0.0%
|3
|5
|60.0%
|2
|3
|5
|4
|2
|0
|3
|1
|13
|-25
|3
|Jay Huff
|18:59
|5
|6
|83.3%
|3
|4
|75.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|13
|-19
|4
|Aaron Nesmith
|20:59
|2
|4
|50.0%
|1
|3
|33.3%
|4
|4
|100%
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|1
|4
|9
|-25
|5
|Andrew Nembhard
|30:14
|8
|16
|50.0%
|5
|8
|62.5%
|1
|1
|100%
|0
|2
|2
|9
|0
|0
|2
|2
|22
|-28
|6
|Kobe Brown
|20:20
|3
|8
|37.5%
|0
|2
|0.0%
|3
|4
|75.0%
|1
|5
|6
|4
|0
|0
|1
|2
|9
|2
|7
|Jarace Walker
|27:37
|5
|11
|45.5%
|3
|5
|60.0%
|1
|2
|50.0%
|3
|3
|6
|4
|1
|0
|2
|1
|14
|5
|8
|Jalen Slawson
|17:30
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|2
|3
|66.7%
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|5
|9
|Larry Nance Jr.
|17:40
|2
|4
|50.0%
|2
|2
|100%
|0
|0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|0
|2
|6
|-1
|10
|Quenton Jackson
|23:51
|9
|13
|69.2%
|2
|4
|50.0%
|4
|4
|100%
|1
|3
|4
|1
|2
|0
|1
|2
|24
|-2
|11
|Braden Smith
|11:41
|0
|3
|0.0%
|0
|2
|0.0%
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|8
|Obi Toppin (DNP)
|Coach's Decision
|Ivica Zubac (DNP)
|Coach's Decision
|TOTAL
|44
|91
|48.4%
|17
|37
|45.9%
|20
|27
|74.1%
|14
|23
|37
|28
|11
|1
|13
|21
|125
|-20
|Miami Heat
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|FGM
|FGA
|%
|3PM
|3PA
|%
|FTM
|FTA
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|PTS
|+/-
|1
|Andrew Wiggins
|29:48
|5
|9
|55.6%
|2
|5
|40.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|12
|25
|2
|Giannis Antetokounmpo
|31:04
|13
|19
|68.4%
|1
|2
|50.0%
|4
|6
|66.7%
|6
|12
|18
|10
|0
|1
|1
|3
|31
|31
|3
|Bam Adebayo
|33:09
|11
|14
|78.6%
|0
|2
|0.0%
|5
|5
|100%
|4
|5
|9
|3
|3
|0
|2
|4
|27
|7
|4
|Klay Thompson
|26:21
|9
|14
|64.3%
|7
|12
|58.3%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|2
|0
|25
|19
|5
|Davion Mitchell
|34:48
|6
|16
|37.5%
|3
|8
|37.5%
|0
|0
|0.0%
|2
|4
|6
|11
|1
|0
|3
|3
|15
|32
|6
|Bobby Portis Jr.
|17:07
|3
|7
|42.9%
|2
|4
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|8
|-11
|7
|Pelle Larsson
|23:32
|5
|5
|100%
|1
|1
|100%
|7
|8
|87.5%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|1
|3
|18
|-3
|8
|Dru Smith
|4:06
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|0
|-7
|9
|Tim Hardaway Jr.
|11:50
|0
|2
|0.0%
|0
|1
|0.0%
|2
|2
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|-1
|10
|Nikola Jović
|15:32
|0
|3
|0.0%
|0
|2
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|3
|4
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|12
|11
|Ryan Conwell
|7:02
|1
|2
|50.0%
|1
|1
|100%
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|-4
|12
|Simone Fontecchio
|1:54
|1
|2
|50.0%
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|13
|Nick Richards
|1:54
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|14
|Myron Gardner
|1:54
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|54
|93
|58.1%
|18
|40
|45.0%
|19
|23
|82.6%
|15
|33
|48
|38
|8
|3
|16
|20
|145
|20
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