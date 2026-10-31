Χιτ - Πέισερς 145-125: Εντυπωσιακός ο «τριπλός» Γιάννης... οδήγησε την ομάδα του

Παναγιώτης Αρταβάνης
Οι Χιτ επικράτησαν των Πέισερς με 145-125, με τον Γιάννη Ανατετοκούνμπο να πετυχαίνει triple-dpuble και να... οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη στην πρεμιέρα του NBA Cup.

Εντυπωσιακοί ήταν οι Χιτ κόντρα στους Πέισερς, επικρατώντας με 145-125 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... όργια μέσα στο παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, σημειώνοντας triple-double σε συνολικά 31:04 λεπτά συμμετοχής που έπαιξε.

Σκόραρε 31 πόντους, είχε 17 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ....οδηγώντας την ομάδα του προς τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.

 

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη ήταν ο Μπαμπ Αντεμπάγιο που πέτυχε 27 πόντους, ενώ πολύ καλός και ο Κλέι Τόμπσον με 25π.

Στον αντίποδα για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Τζάκσον με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Πλέον η ομάδα του Μαϊάμι στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στους Λέικερς (03/11, 05:00).

Τα δωδεκάλεπτα: 36-42, 68-61, 103-88, 145-125

Indiana PacersFG3PT FGFTREB
#PlayersMINFGMFGA%3PM3PA%FTMFTA%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFPTS+/-
1Kelly Oubre Jr.22:174757.1%1250.0%1250.0%4041001310-20
2Pascal Siakam28:5151729.4%050.0%3560.0%2354203113-25
3Jay Huff18:595683.3%3475.0%000.0%0110000313-19
4Aaron Nesmith20:592450.0%1333.3%44100%123200149-25
5Andrew Nembhard30:1481650.0%5862.5%11100%0229002222-28
6Kobe Brown20:203837.5%020.0%3475.0%1564001292
7Jarace Walker27:3751145.5%3560.0%1250.0%33641021145
8Jalen Slawson17:301250.0%000.0%2366.7%1341102145
9Larry Nance Jr.17:402450.0%22100%000.0%112141026-1
10Quenton Jackson23:5191369.2%2450.0%44100%1341201224-2
11Braden Smith11:41030.0%020.0%1250.0%0001100018
Obi Toppin (DNP)Coach's Decision
Ivica Zubac (DNP)Coach's Decision
TOTAL449148.4%173745.9%202774.1%142337281111321125-20
Miami HeatFG3PT FGFTREB
#PlayersMINFGMFGA%3PM3PA%FTMFTA%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFPTS+/-
1Andrew Wiggins29:485955.6%2540.0%000.0%112121221225
2Giannis Antetokounmpo31:04131968.4%1250.0%4666.7%612181001133131
3Bam Adebayo33:09111478.6%020.0%55100%45933024277
4Klay Thompson26:2191464.3%71258.3%000.0%000300202519
5Davion Mitchell34:4861637.5%3837.5%000.0%2461110331532
6Bobby Portis Jr.17:073742.9%2450.0%000.0%033101118-11
7Pelle Larsson23:3255100%11100%7887.5%1233001318-3
8Dru Smith4:06000.0%000.0%000.0%000100210-7
9Tim Hardaway Jr.11:50020.0%010.0%22100%011100012-1
10Nikola Jović15:32030.0%020.0%000.0%13431001012
11Ryan Conwell7:021250.0%11100%1250.0%000010014-4
12Simone Fontecchio1:541250.0%1250.0%000.0%0110000030
13Nick Richards1:54000.0%000.0%000.0%0000001000
14Myron Gardner1:54000.0%000.0%000.0%0111001000
TOTAL549358.1%184045.0%192382.6%1533483883162014520

@Photo credits: x_miami_heat
     

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