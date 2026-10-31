Οι Χιτ επικράτησαν των Πέισερς με 145-125, με τον Γιάννη Ανατετοκούνμπο να πετυχαίνει triple-dpuble και να... οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη στην πρεμιέρα του NBA Cup.

Εντυπωσιακοί ήταν οι Χιτ κόντρα στους Πέισερς, επικρατώντας με 145-125 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... όργια μέσα στο παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, σημειώνοντας triple-double σε συνολικά 31:04 λεπτά συμμετοχής που έπαιξε.

Σκόραρε 31 πόντους, είχε 17 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ....οδηγώντας την ομάδα του προς τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.

GIANNIS ✈️ https://t.co/mIsoe4OBFm — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 31, 2026

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη ήταν ο Μπαμπ Αντεμπάγιο που πέτυχε 27 πόντους, ενώ πολύ καλός και ο Κλέι Τόμπσον με 25π.

HEAT CHECK 🔥 https://t.co/ET0ePSBSJj — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 31, 2026

Στον αντίποδα για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Τζάκσον με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Πλέον η ομάδα του Μαϊάμι στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στους Λέικερς (03/11, 05:00).

Τα δωδεκάλεπτα: 36-42, 68-61, 103-88, 145-125

Indiana Pacers FG 3PT FG FT REB # Players MIN FGM FGA % 3PM 3PA % FTM FTA % OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS +/- 1 Kelly Oubre Jr. 22:17 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 4 0 4 1 0 0 1 3 10 -20 2 Pascal Siakam 28:51 5 17 29.4% 0 5 0.0% 3 5 60.0% 2 3 5 4 2 0 3 1 13 -25 3 Jay Huff 18:59 5 6 83.3% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 3 13 -19 4 Aaron Nesmith 20:59 2 4 50.0% 1 3 33.3% 4 4 100% 1 2 3 2 0 0 1 4 9 -25 5 Andrew Nembhard 30:14 8 16 50.0% 5 8 62.5% 1 1 100% 0 2 2 9 0 0 2 2 22 -28 6 Kobe Brown 20:20 3 8 37.5% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 4 0 0 1 2 9 2 7 Jarace Walker 27:37 5 11 45.5% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 3 6 4 1 0 2 1 14 5 8 Jalen Slawson 17:30 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 1 1 0 2 1 4 5 9 Larry Nance Jr. 17:40 2 4 50.0% 2 2 100% 0 0 0.0% 1 1 2 1 4 1 0 2 6 -1 10 Quenton Jackson 23:51 9 13 69.2% 2 4 50.0% 4 4 100% 1 3 4 1 2 0 1 2 24 -2 11 Braden Smith 11:41 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 Obi Toppin (DNP) Coach's Decision Ivica Zubac (DNP) Coach's Decision TOTAL 44 91 48.4% 17 37 45.9% 20 27 74.1% 14 23 37 28 11 1 13 21 125 -20