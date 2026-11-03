Λέικερς - Χιτ 138-117: Ο «32αρης» Giannis δεν αρκούσε κόντρα στον τρομερό Ντόντσιτς
Οι Χιτ δεν κατάφεραν να φτάσουν σε τρίτη διαδοχική νίκη. Το Μαϊάμι έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό κόντρα στους Λέικερς, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί και πήραν τη νίκη με 138-117.
Απίθανος Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έμοιαζε... ασταμάτητος και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, τελείωσε το παιχνίδι με 42 πόντους (8/10 βολές, 8/8 δίποντα, 6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36 λεπτά.
Από την άλλη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πολύ καλός και «διπλός», όμως αυτό δεν αρκούσε στους Χιτ, οι οποίοι έχουν πλέον ρεκόρ 1-5. Ο «greek freak» τελείωσε το ματς με 30 πόντους (10/15 βολές, 10/14 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 7 λάθη σε 34 λεπτά.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-30, 79-72, 111-93, 138-117
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