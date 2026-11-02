Λέικερς - Ράπτορς 131-125: Οι «Λιμνάνθρωποι» νίκησαν με σόου Ντόντσιτς

Γιώργος Σακελλάρης
Λέικερς - Ράπτορς 131-125: Οι «Λιμνάνθρωποι» νίκησαν με σόου Ντόντσιτς
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Οι Λέικερς υπέταξαν τους Ράπτορς με 131-125, έπειτα από μια μπασκετική... παράσταση του Λούκα Ντόντσιτς που έβαλε 45 πόντους.

Ένας Λούκα Ντόντσιτς από... άλλον πλανήτη εμφανίστηκε στη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Ράπτορς (131-125), τα ξημερώματα στον «μαγικό κόσμο του NBA». Ο Σλοβένος αστέρας είχε 45 πόντους (8/12 τρίποντα), 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κάνοντας... σμπαράλια την άμυνα των «Καναδών».

Για το franchise της Καλιφόρνια, ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε άλλους 19 πόντους ενώ «double - double» έκανε ο Γουόκερ Κέσλερ με 16 πόντους και 15 ριμπάουντ. Στον αντίποδα, για τους ηττημένους ξεχώρισαν οι Σκότι Μπαρνς με 29 πόντους, Αρ Τζέι Μπάρετ με 22 πόντους (4/9 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ και Τζέιμισον Μπατλ με 20 πόντους.

Το LA σημείωσε την πέμπτη νίκη του σε επτά ματς, ενώ το Τορόντο μετρά τρεις νίκες και τρεις ήττες σε έξι αναμετρήσεις.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-23, 66-54, 104-82, 131-125

 

Λέικερς: Τάιμπουλ 6 (2/4 τρίποντα), ΛαΡέιβια 8 (2/3 τρίποντα), Κέσλερ 16 (15 ριμπάουντ), Ριβς 19 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντόντσιτς 45 (8/12 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα, 7 λάθη), Γκράιμς 7, Μαμουκελασβίλι 11 (2/5 τρίποντα), Βαντερμπίλτ 4, Σέξτον 14 (1/3 τρίποντα), Μπρόνι Τζέιμς, Χάρντι 1, Καρ

Ράπτορς: Γουόλτερ 11 (3/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπαρνς 29 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζάκσον-Ντέιβις 5, Μπάρετ 22 (4/9 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κουίκλι 12 (3/11 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μάρεϊ-Μπόιλς 4, Σιντ 9 (2/4 τρίποντα), Γκρέιβς 3, Μπατλ

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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