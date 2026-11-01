Δείτε τι έκανε ο Μάριο Χεζόνια στη νίκη των Καβς επί των Μπακς.

Οι Καβς δεν είχαν πρόβλημα να επιικρατήσουν με 136-111 των Μπακς. Ο Μόμπλεϊ είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας των ιπποτών. Το λιθαράκι του στη νίκη του Κλίβελαντ έβαλε και ο Μάριο Χεζόνια.

Ο Κροάτης που παλεύει για να βρει τον ρόλο του στους ιππότες, έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά και έδωσε λύσεις στην ομάδα του. Είχε 8 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ με 3/6 σουτ.

Επίσης είχε 1/3 τρίποντo, 1/2 βολές, 2 λάθη σε μια πολύ άνετη βραδιά για την ομάδα του. Ήταν έβδομος σε χρόνο συμμετοχής ανάμεσα στους συμπαίκτες και δεύτερος από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο πίσω από τον Μελίκ Τόμας.

