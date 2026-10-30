Τα αποτελέσματα του NBA στο Gazzetta
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Δείτε τα αποτελέσματα των τριών αναμετρήσεων του NBA.
Οι αναμετρήσεις 30/10:
- Χοκς - Καβαλίερς: 114-111
- Πέλικανς - Κινγκς: 132-120
- Μπλέιζερς - Γκρίζλις: 103-124
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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