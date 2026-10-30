Χοκς - Καβαλίερς 114-111: Αντέδρασαν μετά την ήττα από τους Χιτ
Αντέδρασαν οι Χοκς μετά την ήττα από τους Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμππο, επικράτησαν με 114-111 των Καβαλίερς.
Σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια, η ομάδα από την Ατλάντα, εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο και τρίτο δωδεκάλεπτο που μπόρεσε να κυριαρχήσει και πανηγύρισε την 3η νίκη της στο πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Οκόνγκου με 29 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζέιμς Χάρντεν που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 16-28, 46-44, 89-82, 114-111
Πέλικανς - Κινγκς: 132-120
Την πρώτη τους νίκη για φέτος πέτυχαν οι Πέλικανς, αφού επικράτησαν με 132-120 των Κινγκς.
Η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη μπόρεσε να κυριαρχήσει στην αναμέτρηση και να φτάσει σε μία άνετη νίκη στο φινάλε, έχοντας ως κορυφαίο των Φιρς με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Γουίλιαμσον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Άκουφ που πέτυχε 34 πόντους, ενώ είχε 14 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-30, 63-61, 102-88, 132-120
Μπλέιζερς - Γκρίζλις: 103-124
Αρνητές ήττας οι Γκρίζλις! Η ομάδα από το Μέμφις επικράτησε με 124-103 των Μπλέιζερς και πέτυχε την 5η σερί νίκη της, διατηρώντας το αήττητο και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπούζερ που πέτυχε triple-double, έχοντας 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αβντίγια με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-25, 58-58, 83-91, 103-124
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