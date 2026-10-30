Ο Μάριο Χεζόνια ήταν θετικός στα λεπτά που αγωνίστηκε στην ήττα των Καβαλίερς από τους Χοκς.

Οι Καβαλίερς ητήθηκαν από τους Χοκς με 114-111, με τον Μάριο Χεζόνια να παίρνει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Ο Κροάτης φόργουορντ αγωνίστηκε για 16:45 λεπτά και μπόρεσε να πετύχει 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, γεμίζοντας τη στατιστική του όσο πάτησε παρκέ.

Η ομάδα του Κλίβελαντ μετά την ήττα από τους Χοκς, υπέπεσε στο 3-2 στη βαθμολογία.