Χεζόνια: Η εμφάνισή του κόντρα στους Χοκς
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Ο Μάριο Χεζόνια ήταν θετικός στα λεπτά που αγωνίστηκε στην ήττα των Καβαλίερς από τους Χοκς.
Οι Καβαλίερς ητήθηκαν από τους Χοκς με 114-111, με τον Μάριο Χεζόνια να παίρνει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση.
Ο Κροάτης φόργουορντ αγωνίστηκε για 16:45 λεπτά και μπόρεσε να πετύχει 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, γεμίζοντας τη στατιστική του όσο πάτησε παρκέ.
Η ομάδα του Κλίβελαντ μετά την ήττα από τους Χοκς, υπέπεσε στο 3-2 στη βαθμολογία.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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