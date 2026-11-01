Ο Mπρέιντεν Μπέρις, rookie των Μπακς έβαλε υποψηφιότητα για κάρφωμα της σεζόν.

Οι Καβς έστησαν πάρτι με 136-111 επί των Μπακς, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στην μετά-Αντετοκούνμπο εποχή. Παρόλα αυτά ο rookie των ελαφιών κατάφερε να πάρει πάνω του τα... φλας.

Ο Μπρέιντερ Μπέρις πάτησε γερά και τελείωσε τη φάση με ένα εξωπραγματικό πόστερ κάρφωμα απέναντι στους Καβς. Ο Εναρούνα των ιπποτών σίγουρα θα δυσκολευτεί να ξεχάσει τη φάση αυτή.

Δίχως αμφιβολία ένα από τα πόστερ της σεζόν μέχρι στιγμής. Ανυπομονούμε να δούμε αντίστοιχα πράγματα από εκείνον στο μέλλον.