Μπακς: Ο rookie των ελαφιών απογειώθηκε για το πόστερ της σεζόν
Οι Καβς έστησαν πάρτι με 136-111 επί των Μπακς, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στην μετά-Αντετοκούνμπο εποχή. Παρόλα αυτά ο rookie των ελαφιών κατάφερε να πάρει πάνω του τα... φλας.
Ο Μπρέιντερ Μπέρις πάτησε γερά και τελείωσε τη φάση με ένα εξωπραγματικό πόστερ κάρφωμα απέναντι στους Καβς. Ο Εναρούνα των ιπποτών σίγουρα θα δυσκολευτεί να ξεχάσει τη φάση αυτή.
Δίχως αμφιβολία ένα από τα πόστερ της σεζόν μέχρι στιγμής. Ανυπομονούμε να δούμε αντίστοιχα πράγματα από εκείνον στο μέλλον.
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