Οι Μιλγουόκι Μπακς πέταξαν την... μπηχτή τους στους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αγνοούν ακόμη τη λέξη νίκη μετά τα πρώτα τέσσερα ματς του NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέταξαν τους Ιντιάνα Πέισερς με 110-102 και πανηγύρισαν την παρθενική τους νίκη στο φετινό NBA. Εν αντιθέσει, οι Μαϊάμι Χιτ ηττήθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά από τους Ντάλας Μάβερικς με 113-109, παρά το triple-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο (29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ).

Τα «Ελάφια» και πρώην ομάδα του Έλληνα σούπερ σταρ είχαν διάθεση να... τρολάρουν τον σύλλογο της Φλόριντα, την ώρα που οι οι Μιλγουόκι Μπρούερς νικούσαν και στο baseball, αφού επικράτησαν των Τάμπα Μπέι Ρέις, με 3-0.

Ο οργανισμός του Ουισκόνσιν με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό στο X, έγραψε χαρακτηριστικά: «Κακή ημέρα να είσαι φίλαθλος στη Φλόριντα».