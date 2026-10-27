Ο πρώην NBAer, Τζεφ Τιγκ, μιλώντας σε podcast στην Αμερική, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο κακό ξεκίνημα των Μαϊάμι Χιτ και στη συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν έπαιξαν μαζί στους Μπακς.

Εφ' όλης της ύλης μίλησε ο πρώην NBAer, Τζεφ Τιγκ, σε αμερικανικό podcast! Ο άλλοτε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, ανέφερε πως ήταν πολύ δύσκολο να παίζεις στο πλευρό του «Greek Freak» και τόνισε πως δεν του προκαλεί έκπληξη το αρνητικό ξεκίνημα των Μαϊάμι Χιτ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο Γιάννης έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο που έπαιζε. Όπως σας είπα, δεν ήταν ευχάριστο να παίζω με τον Γιάννη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπουδαίος παίκτης. Είναι, για παράδειγμα, ένας φανταστικός παίκτης, MVP, ένας από τους καλύτερους που έχουν καταφέρει ποτέ να παίξουν μαζί του. Αλλά είναι ένας πολύ δύσκολος παίκτης για να παίξεις μαζί του. Πρέπει να έχεις έναν συγκεκριμένο τύπο παίκτη που να ταιριάζει σε αυτόν τον ρόλο.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ είναι ο μόνος πόιντ γκαρντ που έχω δει ποτέ και είχε επιτυχία μαζί του. Επειδή ο Τζρου Χόλιντεϊ είναι σαν ελβετικός σουγιάς. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να παίξει σμολ φόργουορντ αν πραγματικά το θέλει.

Αν είσαι ένας πόιντ γκαρντ με κυρίαρχο χειρισμό της μπάλας, θέλω να κάνω μερικές φάσεις, να πάρω μερικές ασίστ. Ο Τρέι Γιανγκ δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει με τον Γιάννη. Ο Ντέιμ δεν έπαιξε καλά με τον Γιάννη. Ο Τζα Μόραντ δεν θα έπαιζε καλά με τον Γιάννη. Κανένας από αυτούς τους τύπους δεν θα το έκανε».

Τέλος, τόνισε πως ο Έρικ Σπόελστρα έχει αρκετή δουλειά μπροστά του, ούτως ώστε να συνταιριάξει το υπάρχον υλικό των Χιτ και να γίνουν μια ομάδα που θα νικάει και θα αποδίδει καλό μπάσκετ.