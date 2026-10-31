Αντετοκούνμπο: Τα highlights του κόντρα στους Πέισερς
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Δείτε όλα όσα έκανε ο Γιάννης Ανετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς.
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, οι Χιτ επικράτησαν των Πέισερς με 145-125 και ξεκίνησαν με το... δεξί τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ....οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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