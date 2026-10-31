Αντετοκούνμπο: «Πληρωνόμαστε πολλά χρήματα, θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο χειρότερος...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς και αναφέρθηκε στην κριτική που ασκήθηκε στην ομάδα μετά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε μεταξύ άλλων για τη νίκη της ομάδας του.

Ο «Greek Freak» τοποθετήθηκε επίσης για τη βελτίωση των Χιτ, καθώς και για την κριτική που ασκήθηκε στον σύλλογο μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Πρέπει να διαταράσσουμε την επίθεσή τους όσο περισσότερο μπορούμε. Στο πρώτο τέταρτο σημειώσαμε 40 πόντους, ενώ η επίθεσή μας ήταν ακόμα καλή. Βρίσκαμε τρόπους να σκοράρουμε, αλλά από τη στιγμή που η άμυνά μας ανέβασε ρυθμό, η επίθεσή μας έγινε πολύ πιο εύκολη.

Στο δεύτερο τέταρτο καταφέραμε να τους περιορίσουμε στους 19 πόντους, κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, ήμασταν πολύ αποδιοργανωτικοί απέναντι στην Ατλάντα. Ήμασταν αποδιοργανωτικοί κατά διαστήματα και σήμερα. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι γίνεται ευκολότερο για εμάς».

Αν είναι βελτίωση σε σύγκριση με τα άλλα παιχνίδια: «Ναι, Νομίζω ότι απλά παίζουμε μπάσκετ. Στα πρώτα δύο παιχνίδια, το θέλαμε πάρα πολύ και ήμασταν κάπως νευρικοί. Όταν το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως θέλαμε, έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά απλά έπαιζαν πιο σφιγμένα.

Τελικά, προφανώς, δέχεσαι κριτική. Κάνουμε τη δουλειά μας και πληρωνόμαστε πολλά χρήματα για να την κάνουμε, κάτι που καταλαβαίνουμε. Αφού τελειώσεις τη δουλειά σου, είναι από εκείνες τις δουλειές όπου μπορεί να δεχτείς κριτική για τον τρόπο που αποδίδεις.

Πάντα λέω ότι θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο χειρότερος, και θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο καλύτερος. Κανένα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Δεν είσαι τόσο καλός όσο λέει ο κόσμος, αλλά ούτε τόσο κακός. Βρίσκεσαι πάντα στη μέση. Απλά να είσαι εκεί, να κάνεις τη δουλειά σου, και ο επόμενος θα κάνει τη δική του, και τα πράγματα θα γίνουν ευκολότερα για εμάς».