O σπουδαίος Στεφ Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του, παίρνοντας τους Γουόριορς στις πλάτες του από το -25 κόντρα στους Λέικερς.

Οι Λέικερς νόμιζαν πως θα έχουν ένα εύκολο βράδυ κόντρα στους Γουόριορς. Η ομάδα του Λος Άντζελες προηγήθηκε με 40-15 και έδειχνε να ελέγχει το ματς. Αλλά όταν στο γήπεδο υπάρχει ο Στεφ Κάρι πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος για τα πάντα.

Ρωτήστε τους Σέρβους και τους Γάλλους στους Ολυμπιακούς Αγώνες που αισθάνθηκαν άνετα κόντρα στην Team USA πριν ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας τους... καθαρίσει με απίθανες παραστάσεις.

Στο ματς που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου οι πολεμιστές έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν μέχρι τη στιγμή που ο Στεφ το πήρε προσωπικά. Στο ημίχρονο ήδη το Γκόλντεν Στέιτ είχε ισοφαρίσει με 53-53, ενώ το τελικό σκορ ήταν 112-95.

STEPH MADE LUKA TOUCH EARTH!!! 🤯😳 https://t.co/NRWCmrO6Lf October 31, 2026

Στο highlight της αναμέτρησης ο Κάρι έσπασε τους.. αστραγάλους του Ντόντσιτς και στη συνέχεια εκτέλεσε για τρεις. Ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ και δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο στα 37 του!

«The greatest show in sports» όπως έγραψαν και οι Γουόριορς για τον άνθρωπο που τους άλλαξε την ιστορία και συνεχίζει να κουβαλά έναν ολόκληρο οργανισμό.

Η νίκη των Γοτόριορς με +17 είναι η μεγαλύτερη διαφορά από το 1997-98 για ομάδα που βρίσκεται να χάνει με 25 πόντους κατά τη διάρκεια του ματς.

WARRIORS TIE THE GAME AFTER BEING DOWN 25 PTS IN THE SAME QUARTER 🤯🤯🤯 THIS GAME IS ELECTRIC https://t.co/dwtuhCyGQM

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2026