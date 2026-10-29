O Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο σκοράρισμα και άφησε πίσω του θρύλους των Χιτ όπως ο ΛεΜπρόν και ο Γουέιντ.

Η εικόνα των Χιτ δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αλλά τελικά η νίκη ήρθε. Το Μαϊάμι έβαλε τέλος στις ήττες και πέτυχε την πρώτη του νίκη μετά το 129-117 επί των Χοκς στην Ατλάντα.

Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε άλλο ένα μεγάλο ματς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ ήταν ασταμάτητος και τελείωσε την αναμέτρηση με double double, κυριαρχόντας στη ρακέτα. Είχε 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, 11/16 δίποντα και 2/5 βολές. Πάτησε παρκέ για το 30 λεπτά.

Με τους 24 πόντους που σημείωσε κόντρα στα γεράκια, έφτασε τους 138 στα πρώτα πέντε παιχνίδια στο Μαϊάμι. Αυτό είναι και το κορυφαίο ξεκίνημα παίκτη στους Χιτ στα πέντε πρώτα ματς.

Θρύλοι του Μαϊάμι όπως ο Γουέιντ και ο ΛεΜπρόν δεν έχουν φτάσει σε τέτοια νούμερα. Ο Γουέιντ έχει 3 τίτλους στους Χιτ και ο ΛεΜπρόν δύο. Ο Γιάννης θα ψάξει φέτος το πρώτο του με την ομάδα του Σποέλστρα.

Φέτος μετρά 27,6 πόντους, 11,2 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ ανά ματς.