Αντετοκούνμπο: Το show του Γιάννη κόντρα στους Χοκς
Επιτέλους ήρθε η στιγμή για την πρώτη νίκη των Χιτ. Το Μαϊάμι βρήκε λύσεις κόντρα στους Χοκς και τους νίκησε με 129-117, πηγαίνοντας στο 1-4. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε άλλο ένα σπουδαίο ματς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Greek Freak είχε κέφεια και τελείωσε την αναμέτρηση με double double. Είχε 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, 11/16 δίποντα και 2/5 βολές. Πάτησε παρκέ για το 30 λεπτά.
Δεν βρήκαν τρόπο να τον σταματήσουν τα γεράκια και το πλήρωσαν στο τέλος με την 3η ήττα τους στη σεζόν.
Απολαύστε τα καλύτερα του Γιάννη
GIANNIS ANTETOKOUNMPO TONIGHT: 24 POINTS 18 REBOUNDS 3 ASSISTS 61% FG 30 MINUTES First W!! 😤🔥 https://t.co/occLbeSDkE— Heat Culture HQ (@HeatCultureHQ) October 29, 2026
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