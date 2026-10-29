Αντεμπάγιο: Ιστορικό βράδυ ο Μπαμ, στην κορυφή των ριμπάουντερ στο Μαϊάμι
Ήρθε η ώρα για την πρώτη νίκη των Χιτ. Το Μαϊάμι βρήκε λύσεις κόντρα στους Χοκς και τους νίκησε με 129-117, πηγαίνοντας στο 1-4. Ματσάρα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, 11/16 δίποντα και 2/5 βολές. Καλό ματς και ο Αντεμπάγιο με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Με αυτά τα εννιά ριμπάουντ ο Μπαμ έγραψε ιστορία. Άλλωστε είναι το αγαπημένο παιδί του Ράιλι και δεν έχιε φύγει από το Μαϊάμι από τη στιγμή που ήρθε στο ΝΒΑ. Ο Αντεμπάγιο έφτασε τα 5794 ριμπάουντ στην καριέρα του στο ΝΒΑ και έτσι έγινε το Νο.1 της λίστας με τους κορυφαίους ριμπάουντερ στην ιστοριία της ομάδας.
Άφησε δεύτερο τον Χάσλεμ που έχει 5.791, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Αλόνζο Μούρνινγκ με 4.807
A new man on top 💪 Congrats, Bam, on another incredible milestone! https://t.co/zilEKKGHcD— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 29, 2026
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