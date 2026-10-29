Mε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο κορυφαίος του ματς, οι Χιτ επικράτησαν με 129-117 των Χοκς και πήραν την πρώτη νίκη της σεζόν.

Η εικόνα των Χιτ δεν ήταν καλή στα πρώτα ματς της σεζόν, όμως επιτέλους η νίκη ήρθε. Το Μαϊάμι έβαλε τέλος στις ήττες και πέτυχε την πρώτη του νίκη μετά το 129-117 επί των Χοκς στην Ατλάντα.

Έτσι πήγε στο 1-4 για να ρίξει τους ηττημένους στο 2-3. Μεγάλο ματς για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα.

Το show του Γιάννη

Ο Έλληνας σταρ ήταν ασταμάτητος και τελείωσε την αναμέτρηση με double double, κυριαρχόντας στη ρακέτα. Είχε 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, 11/16 δίποντα και 2/5 βολές. Πάτησε παρκέ για το 30 λεπτά.

Μια μεγάλη εμφάνιση για τον Greek Freak που σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς, αυτή τη φορά συνοδεύτηκε με νίκη. Το πήρε πάνω του και οδήγησε την ομάδα του στο ροζ φύλλο αγώνα.

Καλό ματς και του Αντεμπάγιο με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Γουίγκινς. Στον αντίποδα Φλέμινγκς και Αλεξάντερ-Γουόκερ είχαν από 23, με τον Τζόνσον να μετρά 12 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Έλεγξαν το ματς οι Χιτ

Οι Χιτ μπήκαν έδειξαν από την αρχή τις προθέσεις τους και προηγήθηκαν με 25-34 στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου. Το ημίχρονο τους βρήκε μπροστά με 56-69, δείχνοντας να ελέγχουν την κατάσταση.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την Ατλάντα να προσπαθείο αλλά να μην μπορεί να πλησιάσει. Η διψή διαφορά έμεινε μέχρι το τέλος για να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη για την ψυχολογία τους οι Χιτ. Την είχαν ανάγκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-34, 56-69, 85-97, 117-129