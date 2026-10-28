Όντομ: Ανοίγει OnlyFans ο πρώην σταρ του NBA
Λαμάρ Όντομ σε νέες... περιπέτειες. Ο πρώην σταρ του NBA, με πολυετή καριέρα στο μπάσκετ ανακοίνωσε πως ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans. Έτσι, γίνεται ο πρώτος αθλητής του χώρου, που πράττει κάτι αντίστοιχο.
Ο Όντομ δήλωσε πως οι θαυμαστές του μπορούν να περιμένουν «λίγα απ' όλα, μερικές εκπλήξεις και πράγματα, που ίσως να μην τα περίμεναν από εκείνον».
Αναλυτικά:
«Έχω ζήσει μεγάλο μέρος της ζωής μου στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει ακόμα μια πλευρά του Λαμάρ Όντομ που δεν έχετε δει. Η συμμετοχή μου στο OnlyFans μου δίνει την ευκαιρία να συνδεθώ με τους θαυμαστές μου σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, χωρίς όλα αυτά τα φίλτρα. Δεν αποκαλύπτω πολλά ακόμα. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να μάθετε. Απλώς να ξέρετε ότι θα είμαι αυθεντικός και τίποτα δεν αποκλείεται».
NBA champion Lamar Odom announces he has joined OnlyFans 👀 https://t.co/M5RqD43SCJ— Daily Loud (@DailyLoud) October 28, 2026
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