Στον εθισμό του στα ναρκωτικά αναφέρθηκε ο πρώην NBAερ Λαμάρ Οντόμ, σε podcast όπου φιλοξενήθηκε και μίλησε.

Ο Λαμάρ Όντομ φιλοξενήθηκε στο podcast των Τρέισι Μακ και Βινς Κάρτερ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο δις πρωταθλητής του NBA μίλησε για την «απαγορευμένη του αγάπη», λέγοντας πως είχε φοβερά καλοκαίρια... κοκαΐνης, ενώ το 2015 κινδύνεψε και η ζωή του από υπερβολική δόση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λαμάρ Οντόμ:

«Το 2015... Αγαπούσα τα ναρκωτικά, αλήθεια. Μιλάτε σε έναν πραγματικά εθισμένο άνθρωπο. Έπινα κοκαΐνη, δεν είχα υποχρεώσεις. Δεν έπινα ναρκωτικά όσο έπαιζα, αλλά τα καλοκαίρια, έπινα. Θα ήταν τρελό άμα έπινα κοκαΐνη και έπαιζα ταυτόχρονα. Είχα όμως μερικά φοβερά... καλοκαίρια κοκαΐνης. Είχα έλεγχο, αλλά όταν έχεις το μυαλό ενός μεθυσμένου, σκέφτεσαι πώς θα σπάσεις το σύστημα. Κι εγώ έκανα αυτό, πάρτι με κοκαΐνη».