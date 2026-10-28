Σύμφωνα με τη «New York Post», ο Μαλίκ Μπίσλι αποφάσισε να δηλώσει ένοχος για τη συμμετοχή του στον παράνομο τζόγο.

Η σύνδεση του ονόματος του Μαλίκ Μπίσλι στην υπόθεση παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αγώνων είχε συγκλονίσει τους τελευταίους μήνες στον μπασκετικό χώρο του NBA.

Αρχικά, ο 29χρονος αθλητής είχε κατηγορηθεί, ωστόσο το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, τον απάλλαξε, μετά από ενδελεχή έρευνα. Σε πρόσφατο δημοσίευμά του, το «Athletic», είχε υποστηρίξει πως ο Μπίσλι είχε αποφασίσει να τροποποιήσει την απολογία του και ήταν σε επικοινωνία με το Γραφείο των εισαγγελέων των ΗΠΑ. Ο δικηγόρος του, Στιβ Χάνεϊ, είχε υποστηρίξει ότι ο πελάτης του δεν είχε πάρει την τελική του απόφαση.

Σύμφωνα με τη «New York Post», ο ίδιος ο συνήγορός του επιβεβαίωσε πως ο βετεράνος αθλητής έχει αλλάξει γνώμη και συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για στημένο αθλητικό στοίχημα. Ο 29χρονος Μπίσλι δήλωσε αθώος την 1η Ιουλίου και πρόκειται να αλλάξει επίσημα την ομολογία του, στις 9 Δεκεμβρίου στο Μπρούκλιν.

Ο Μπίσλι, ο οποίος έχασε εκατομμύρια δολάρια στον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από τον πρώην NBAer Εντ Ντέιβις, κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με παίκτες στοιχημάτων για να χειραγωγήσουν την απόδοσή του σε τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια, ενώ αγωνιζόταν για τους Μπακς το 2024, σε μια προσπάθεια να μειώσει το χρέος του.

Οι αγώνες οι οποίοι φαίνονται... ύποπτοι είναι κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς στις 26 Ιανουαρίου 2024, απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς στις 27 Φεβρουαρίου 2024, κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς στις 10 Μαρτίου 2024 και εναντίον των Μπρούκλιν Νετς στις 21 Μαρτίου 2024.