Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει το ζήτημα της εμπλοκής του Μαλίκ Μπίσλι στην υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων.

Η σύνδεση του ονόματος του Μαλίκ Μπίσλι στην υπόθεση παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αγώνων είχε συγκλονίσει τους τελευταίους μήνες στον μπασκετικό χώρο του NBA.

Αρχικά, ο 27χρονος αθλητής είχε κατηγορηθεί, ωστόσο το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, τον απάλλαξε, μετά από ενδελεχή έρευνα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το «Athletic» η υπόθεση -όπως όλα δείχνουν- θα έχει και συνέχεια. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έχει αποφασίσει να τροποποιήσει την απολογία του και γι΄ αυτόν τον λόγο συνομιλεί το Γραφείο των εισαγγελέων των ΗΠΑ, με τον δικηγόρο του, Στιβ Χάνεϊ, να τονίζει πως ο πελάτης του δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του απόφαση.

Υπενθυμίζεται, πως ο έμπειρος αθλητής της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, είχε κατηγορηθεί το περασμένο καλοκαίρι για τη συμμετοχή του σε μια απάτη, που συσχετιζόταν με την απόδοσή του, κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Μιλγουόκι Μπακς (2023-24), στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επιπροσθέτως, το κατηγορητήριο είχε άμεση συνάφεια και με τη χειραγώγηση δικών του παιχνιδιών.

Οι αγώνες οι οποίοι φαίνονται... ύποπτοι είναι κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς στις 26 Ιανουαρίου 2024, απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς στις 27 Φεβρουαρίου 2024, κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς στις 10 Μαρτίου 2024 και εναντίον των Μπρούκλιν Νετς στις 21 Μαρτίου 2024.