Ο άλλοτε θρύλος του NBA και των Μαϊάμι Χιτ, Κρις Μπος, μίλησε για το κακό ξεκίνημα του οργανισμού της Φλόριντα (0-4) και εστίασε στους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του NBA και των Μαϊάμι Χιτ, Κρις Μπος, μίλησε για τις αιτίες της κακής εκκίνησης της ομάδας στη φετινή σεζόν (0-4) και στάθηκε στους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Ο δις πρωταθλητής της λίγκας με το franchise της Φλόριντα (2012, 2013) τόνισε πως ο «Greek Freak» πρέπει να γίνει πιο ενεργός στα σκριν και στο πικ εν ρολ και ο Αντεμπάγιο να προσθέσει περισσότερη επιθετικότητα στο παιχνίδι του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κρις Μπος:

«Πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν τον Γιάννη πολύ πιο ενεργό σε καταστάσεις πικ εν ρολ και σε σκριν μακριά από την μπάλα. Να τον κινούν περισσότερο και να τον χρησιμοποιούν και ως χειριστή στο πικ εν ρολ. Μοιάζει λίγο στάσιμος. Ο Μπαμ πρέπει επίσης να γίνει πιο επιθετικός. Είναι από τη φύση του δημιουργός, του αρέσει να κυκλοφορεί την μπάλα και να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, όμως σε αυτή την ομάδα χρειάζεται να αναζητά περισσότερο το σκοράρισμα».

Chris Bosh talks Miami’s early struggles: • get Giannis a lot more active in the screen and rolls • figure out the defense, it’s about Mano y Mano • defense leads to fast break opportunities • thinks Bam should be more aggressive https://t.co/kEZrUpjP00 — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) October 28, 2026

Η ομάδα του Σπόελστρα κοντράρεται απόψε τα ξημερώματα (29/10, 01:00) με τους Ατλάντα Χοκς με στόχο την παρθενική νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.