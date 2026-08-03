Κρις Μπος: «Ελπίζουμε ο Αντετοκούνμπο να τους πάει στο επόμενο επίπεδο»
Ο Κρις Μπος πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.
Τοποθετήθηκε λέγοντας πως η ομάδα του Μαϊάμι μπορεί να... χτίσει δίπλα στον «Greek Freak» και στον Μπαμ Αντεμπάγιο και με τα κατάλληλα αποκτήματα θα έχουν μια δυνατή ομάδα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κρις Μπος:
«Έχουν έναν άνθρωπο γύρω του οποίου πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν, αυτόν και τον Μπαμ, έναν σπουδαίο πυρήνα που ελπίζουμε να τους πάει στο επόμενο επίπεδο. Είναι ακριβώς στο τιμόνι τους. Πάντα πίστευα ακράδαντα ότι θέλουν να αξιοποιήσουν το μέλλον τους για έναν παίκτη που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Έχουν αυτόν τον τύπο. Και θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι έχουν μερικά ακόμα κόλπα στο μανίκι τους, επειδή πρέπει να χτίσουν λίγο ακόμα την ομάδα. Αλλά αν βρουν μερικά εξωτερικά σουτ, να βάλουν έναν ή δύο παίκτες, νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν μια πραγματικά δυνατή ομάδα».
Chris Bosh says Giannis in Miami is ‘classic’ Heat basketball:— Heat Central (@TheHeatCentral) August 3, 2026
With Giannis? I mean, it's classic Heat basketball. They have a person that they believe they can build around, him and Bam, a great nucleus to hopefully get them to the next level.
They're right in their… https://t.co/YqKeVm9Zec pic.twitter.com/rIGMbY7WXB
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