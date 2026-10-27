NBA: Αποσύρουν τη φανέλα του Μάγκσι Μπογκς οι Χόρνετς

NBA: Αποσύρουν τη φανέλα του Μάγκσι Μπογκς οι Χόρνετς

NBA: Αποσύρουν τη φανέλα του Μάγκσι Μπογκς οι Χόρνετς
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Οι Σάρλοτ Χόρνετς αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα του Μάγκσι Μπογκς.

Τι και αν ήταν μόνο 1.60μ. (ο πιο κοντός παίκτης που έχει παίξει στο NBA), ο Μάγκσι Μπογκς είχε γράψει τη δική του ιστορία στο NBA. Έπαιξε για 14 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και εκεί που ξεχώρισε, ήταν με τους Χόρνετς, στους οποίους αγωνίστηκε από το 1988 μέχρι το 1998.

Με τη Σάρλοτ, είχε κάνει απίθανες εμφανίσεις και παραμένει ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ, τα περισσότερα κλεψίματα και λεπτά συμμετοχής στην ιστορία του οργανισμού.

Οι Χόρνετς, αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα του Μπογκς, με το νούμερο «1», στις 11 Φεβρουαρίου το 2027.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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