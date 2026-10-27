NBA: Αποσύρουν τη φανέλα του Μάγκσι Μπογκς οι Χόρνετς
Τι και αν ήταν μόνο 1.60μ. (ο πιο κοντός παίκτης που έχει παίξει στο NBA), ο Μάγκσι Μπογκς είχε γράψει τη δική του ιστορία στο NBA. Έπαιξε για 14 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και εκεί που ξεχώρισε, ήταν με τους Χόρνετς, στους οποίους αγωνίστηκε από το 1988 μέχρι το 1998.
Με τη Σάρλοτ, είχε κάνει απίθανες εμφανίσεις και παραμένει ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ, τα περισσότερα κλεψίματα και λεπτά συμμετοχής στην ιστορία του οργανισμού.
Οι Χόρνετς, αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα του Μπογκς, με το νούμερο «1», στις 11 Φεβρουαρίου το 2027.
The Charlotte Hornets on Feb. 11 are retiring the No. 1 jersey of Muggsy Bogues, the shortest player in NBA history at 5-foot-3. Bogues spent 10 of his 14 NBA seasons in Charlotte (1988-1998) and is the franchise leader in assists, steals and minutes. https://t.co/g5k7VJjbuw— Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2026
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