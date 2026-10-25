Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ 115-110: Τρίτη σερί ήττα για το σύνολο του Αντετοκούνμπο
Συνεχίζουν να προβληματίζουν στο ξεκίνημα του NBA, οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Η ομάδα της Φλόριντα ηττήθηκε με 115-110 στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς και πλέον έχει τρία αρνητικά αποτελέσματα σε ισάριθμα ματς, στην πρώτη εβδομάδα των αγώνων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Το Μαϊάμι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην αναμέτρηση και βρέθηκε να χάνει και με 23 πόντους διαφορά. Παρόλα αυτά γύρισε... τούμπα το παιχνίδι, ισοφάρισε και παραλίγο να το «κλέψει» στο φινάλε. Για την ομάδα του Σπόελστρα, κορυφαίος ήταν ο Ντέβιον Μίτσελ με 22, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 20. Ο «Greek Freak», που αποβλήθηκε με έξι φάουλ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, σημείωσε 14 πόντους με 4/11 εντός παιδιάς, 6/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, σε 25 λεπτά συμμετοχής.
«Δήμιος» των Χιτ, ο Μπράντον Μίλερ με 34 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους πέτυχε ο Ντένις Σρούντερ.
Final https://t.co/NauAv8ebhK— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 25, 2026
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