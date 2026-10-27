Οι Μαϊάμι Χιτ ηττήθηκαν και πάλι, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαμψε, σημειώνοντας triple-double κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς στη Φλόριντα.

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν... στρίβουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν... σταματιέται! Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε triple-double (29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ) στην ήττα της ομάδας του με 113-109, από τους Mavs των Κάιρι Ίρβινγκ και Κούπερ Φλαγκ.

Ο Γιάννης ήταν εξωπραγματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πρωταγωνιστώντας σε πολλές φάσεις, με αποκορύφωμα το «poster dunk» στο... πρόσωπο του Ντάνιελ Γκάφορντ.

Δείτε τα highlights της τρομερής εμφάνισης του Αντετοκούνμπο: