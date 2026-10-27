Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights κόντρα στους Μάβερικς (vid)
Οι Μαϊάμι Χιτ δεν... στρίβουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν... σταματιέται! Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε triple-double (29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ) στην ήττα της ομάδας του με 113-109, από τους Mavs των Κάιρι Ίρβινγκ και Κούπερ Φλαγκ.
Ο Γιάννης ήταν εξωπραγματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πρωταγωνιστώντας σε πολλές φάσεις, με αποκορύφωμα το «poster dunk» στο... πρόσωπο του Ντάνιελ Γκάφορντ.
Δείτε τα highlights της τρομερής εμφάνισης του Αντετοκούνμπο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.