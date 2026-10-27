Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights κόντρα στους Μάβερικς (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights κόντρα στους Μάβερικς (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Μαϊάμι Χιτ ηττήθηκαν και πάλι, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαμψε, σημειώνοντας triple-double κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς στη Φλόριντα.

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν... στρίβουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν... σταματιέται! Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε triple-double (29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ) στην ήττα της ομάδας του με 113-109, από τους Mavs των Κάιρι Ίρβινγκ και Κούπερ Φλαγκ.

Ο Γιάννης ήταν εξωπραγματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πρωταγωνιστώντας σε πολλές φάσεις, με αποκορύφωμα το «poster dunk» στο... πρόσωπο του Ντάνιελ Γκάφορντ.

Δείτε τα highlights της τρομερής εμφάνισης του Αντετοκούνμπο:

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     