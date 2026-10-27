Ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν έχει εκκινήσει στα γνωστά του στάνταρ και δέχεται κριτική από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ ξέσπασε εναντίον τους, μετά την τέταρτη διαδοχική ήττα απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς.

Οι Μαϊάμι Χιτ ηττήθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά από τους Ντάλας Μάβερικς και μετρούν τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα σε ισάριθμα ματς στο ξεκίνημα του NBA! Ο Μπαμ Αντεμπάγιο κινείται σε... ρηχά νερά για τα δεδομένα του και έχει γίνει «στόχος» των ΜΜΕ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο σταρ και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα ξημερώματα κόντρα στους Mavs, μέτρησε μόλις 8 πόντους με με 0/5 τρίποντα, διευρύνοντας το σερί των κακών εμφανίσεων.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε πως τα ΜΜΕ περιμένουν στη... γωνία για να σε «θάψουν» και αναρωτήθηκε τι θα γίνει όταν ο τροχός γυρίσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τα σουτ μου δεν μπαίνουν. Δεν πρόκειται να το αναλύσω υπερβολικά αυτό. Είναι αστείο πώς ο εξωτερικός θόρυβος θέλει να με μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο. Όταν τα πράγματα αλλάξουν, να είστε προετοιμασμένοι. Έχω προσδοκίες από τον εαυτό μου, αλλά προφανώς υπάρχουν και προσδοκίες από έξω. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Προτιμώ να συμβαίνει αυτό τώρα παρά στα μέσα της σεζόν ή τον Απρίλιο. Τι θα γίνει αν κάνουμε ένα σερί 10 νικών; Πώς θα αλλάξει τότε ο θόρυβος; Τα ΜΜΕ θα είναι πάντα έτσι. Θα προσπαθήσουν να σε "θάψουν" όταν είσαι στα κάτω σου, αλλά όταν είσαι στα πάνω σου, επικρατεί σιωπή. Οπότε, είναι κάτι που το περιμένεις».