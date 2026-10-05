Η preseason του NBA έχει ξεκινήσει με πλούσιο θέαμα και ο Νίκολα Γιόκιτς φροντίζει από νωρίς να δώσει τα διαπιστευτήριά του ενόψει της νέας σεζόν. Η αδιανόητη no - look πάσα του Σέρβου σταρ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκίνησε να μαγεύει από την preseason! Οι Ντένβερ Νάγκετς ηττήθηκαν από τους Γιούτα Τζαζ με 109-97 με τον Σέρβο αστέρα να κινείται σε... ρηχά νερά, πετυχαίνοντας μόλις τρεις πόντους, ωστόσο φρόντισε να χαρίσει μια ακόμη μαγική στιγμή, δείχνοντας γι' άλλη μια φορά το πηγαίο ταλέντο του και την μπασκετική του ευφυΐα.

Ο «Joker» έδωσε μια ασύλληπτη no-look πάσα πίσω από την πλάτη στον Κάμερον Τζόνσον, ο οποίος την έκανε ασίστ ευστοχώντας από τη γραμμή του τριπόντου. Το πιο αξιοθαύμαστο είναι πως στην εν λόγω φάση ο θηριώδης Σέρβος διεθνής βρήκε τον συμπαίκτη του στην απέναντι γωνία, κινούμενος από την baseline. Έτσι, ακόμη και σε ματς preseason, ακόμη και σε ήττα του Ντένβερ, στην οποία ο ίδιος είχε χαμηλά στάνταρ απόδοσης, ο παίκτης που έχει φορέσει το δαχτυλίδι του NBA κατάφερε και πάλι να κλέψει την παράσταση.

Στο άλλο παιχνίδι, το οποίο ήταν ντέρμπι με τα όλα του, οι Λος Άντζελες Κλίπερς επιβλήθηκαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 104-101, έχοντας ως κορυφαίο τον Ρούι Χατσιμούρα με 21 πόντους σε μόλις 15 λεπτά, έχοντας 8/11 σουτ και 4/5 τρίποντα.