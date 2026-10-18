Παρελθόν από τους Μάβερικς ο Τζον Πουλακίδας, με την ομάδα του Ντάλας να αποδεσμεύει τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Μετά από έναν χρόνο στους Μάβερικς, ο Τζον Πουλακίδας, θα ψάξει την επόμενή του ομάδα. Το Ντάλας αποδέσμευσε τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ.

Ο ίδιος, θέλει πολύ να βρει μία ευκαιρία στο NBA και να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Την πρώτη του σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχε μέσο όρο 8.8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 19.5 λεπτά συμμετοχής.

Το όνομα του Πουλακίδας, είχε ακουστεί πολύ έντονα το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές, είχαν βρεθεί στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο για το Summer League του NBA και έχουν σχηματίσει πολύ καλή άποψη για τον 23χρονο γκαρντ.

Ακόμα δεν έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ωστόσο άμα ο ίδιος δεν βρει μία νέα ευκαιρία στο NBA, τότε το όνομά του θα ακουστεί έντονα στην Ευρώπη. Εξάλλου, ακουγόταν πολύ για τον Ολυμπιακό και η περίπτωση του να αποκτήσουν έναν Ελληνα και εξελίξιμο παίκτη οι «ερυθρόλευκοι» είναι πολύ ενδιαφέρουσα.