Γιόκιτς: Η ασύλληπτη no-look πάσα του Σέρβου σταρ (vid)
Το... βιολί του ο Νίκολα Γιόκιτς! Ο Σέρβος σταρ των Ντένβερ Νάγκετς έκανε άλλη μια «αλήτικη» no-look πάσα στον αγώνα της preseason του NBA, απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Η ομάδα του ηττήθηκε με 122-110 και ο ίδιος έμεινε σε πολύ χαμηλές πτήσεις -για τα δεδομένα του- με μόλις 5 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ σε 16:32 λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, γι' άλλη μια φορά, ο 31χρονος παικταράς των «Σβόλων» έκλεψε την παράσταση με την μπασκετική του ευφυία.
Συγκεκριμένα, ο «Joker» με μια αδιανόητη no-look σχεδόν από την κορυφή της ρακέτας, βρήκε συμπαίκτη του στην απέναντι γωνία και εκείνος μετέτρεψε την πάσα σε ασίστ, σκοράροντας για τρεις.
Δείτε το video:
Nikola Jokic, AGAIN?! 🤯 Just when we think we’ve seen it all, he pulls off another ridiculous assist 🃏 https://t.co/bByUBULZPP— Basketball Sphere (@BSphere_) October 15, 2026
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