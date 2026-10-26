Μάτζικ: Τραυματισμός στο γόνατο ο Σαγκς, σε αναμμένα κάρβουνα το Ορλάντο
Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς υπέστη ένα σοκαριστικό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του.
Πάντως o παίκτης των Θάντερ δεν ήταν ο μόνος που είδε την τύχη να του γυρνά την πλάτη. Ο Τζέιλεν Σαγκς στην προσπάθεια του να τελειώσει μια φάση στον αιφνιδιασμό τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και έμεινε στο παρκέ, πιάνοντας το σημείο που πονούσε.
Μένει να δούμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα για τον γκαρντ του Ορλάντο. Μια βραδιά που ο κόσμος του ΝΒΑ θέλει να ξεχάσει γρήγορα.
Jalen Suggs is down in serious pain after this play Prayers up. 🙏 https://t.co/i0l1mkwM6b— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 26, 2026
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