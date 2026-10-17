NBA: Οι Σέλτικς λύγισαν τους Σίξερς, ήττα για τους Χιτ
Η preseason του NBA συνεχίζεται με τρεις ημέρες να απομένουν για το πρώτο επίσημο τζάμπολ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Μπόστον Σέλτικς έκαμψαν την αντίσταση των Φιλαδέλφεια 76ers με 125-120, στην παράταση και οι Ορλάντο Μάτζικ νίκησαν εύκολα τους Χιτ (136-115) που αγωνίστηκαν χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.
Οι Κέλτες έριξαν... χαστούκι στην παρέα του ΛεΜπρόν, που αγωνίστηκε πλήρης, εν αντιθέσει με τη Βοστώνη. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χούγκο Γκονζάλες με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Σίξερς, ξεχώρισε ο Τζοέλ Εμπίντ, με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
So ready for Hugo's sophomore season 🙂↕️ https://t.co/GjOeFmuOrW— Boston Celtics (@celtics) October 17, 2026
Το Ορλάντο εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες του «Greek Freak» και του Μπαμ Αντεμπάγιο και επικράτησε πολύ εύκολα των Μαϊάμι Χιτ με κορυφαίο τον Πάολο Μπανκέρο, που κατέγραψε 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τον οργανισμό της Φλόριντα ξεχώρισε ο rookie, Ράιαν Κόνγουελ με 21 πόντους και 7 ασίστ.
WAGIC WIN 🪄 https://t.co/mijlVs4eqQ— Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 17, 2026
Οι Ντένβερ Νάγκετς έριξαν στο... καναβάτσο τους Λέικερς με 121-106, έχοντας σε καταπληκτική βραδιά τον Τζαμάλ Μάρει (21 πόντους και 6 ασίστ). Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν πληθωρικός με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα.
🏀 FRIDAY'S FINAL SCORES 🏀 Nikola Jokić stuffs the stat sheet for the @nuggets, leading them to the win in their preseason finale! Jamal Murray: 21 PTS, 6 AST Christian Braun: 16 PTS, 6 REB, 2 STL Marvin Bagley III: 13 PTS, 8 REB, 2 BLK https://t.co/i07GOEbJqC— NBA (@NBA) October 17, 2026
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